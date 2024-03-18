Ученые обнаружили новые грязевые вулканы в Байкале

Во время подводной видеосъемки ученые Института земной коры СО РАН и Лимнологического института СО РАН обнаружили в Байкале новые грязевые вулканы. Об этом сообщают на официальном сайте Института земной коры СО РАН.
— Предполагается, что эти вулканы появились из-за активности Северобайкальского разлома, который расположен вдоль северо-западного побережья озера, — говорится в сообщении.
По словам ученых, полученные данные создадут основу для интерпретации новой информации о строении рельефа и происходящих процессах на дне Байкала.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что потепление до +6 градусов ожидается в Иркутской области 18 марта.