Губернатор Игорь Кобзев встретился с заслуженным артистом РФ Владимиром Вдовиченковым

«В годы войны 200 тысяч жителей Иркутской области ушли на фронт, 100 тысяч из них, к сожалению, не вернулись. Иркутск был городом трудовой доблести. Фильм — это информация о людях того времени, о том, в каких непростых условиях они жили. Мы должны помнить об этом поколении, брать с них пример. Проект связан с Днем Победы, он очень важный. Я благодарен тем, кто сформировал эту историю, соединил актерское мастерство, создал сценарий, ведет режиссерскую и операторскую работу. Результат, я думаю, будет хорош», — сказал Игорь Кобзев.