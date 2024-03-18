Губернатор Игорь Кобзев встретился с заслуженным артистом РФ Владимиром Вдовиченковым

Заслуженный артист Российской Федерации принял участие в съемках историко-документального проекта «Тыловики». Через воспоминания людей и архивные материалы зрителям расскажут о героическом подвиге тех, кто работал на оборонных предприятиях, в медицинских учреждениях, в сельском хозяйстве и других отраслях экономики Иркутской области в годы войны.
«В годы войны 200 тысяч жителей Иркутской области ушли на фронт, 100 тысяч из них, к сожалению, не вернулись. Иркутск был городом трудовой доблести. Фильм — это информация о людях того времени, о том, в каких непростых условиях они жили. Мы должны помнить об этом поколении, брать с них пример. Проект связан с Днем Победы, он очень важный. Я благодарен тем, кто сформировал эту историю, соединил актерское мастерство, создал сценарий, ведет режиссерскую и операторскую работу. Результат, я думаю, будет хорош», — сказал Игорь Кобзев.
«Трудовой героизм не менее значим, чем боевой. В проекте я играл учителя, который рассказывает о важных событиях, которые происходили в тылу во времена войны. Хотелось, чтобы это было не просто нравоучение, чтобы это было чувственно и интересно, где-то смешно, где-то со слезами, по-честному донести историю. Хочется, чтобы зритель, который посмотрит наши новеллы, почувствовал в этом человеческое тепло», — отметил Владимир Вдовиченков.
Как сообщает пресс-служба областного Правительства, в историко-документального проекте — девять короткометражных фильмов, каждый соответствует числу панно в основании стелы «Иркутск — город трудовой доблести». Автором проекта является иркутский продюсер Роман Буркало. Первый фильм цикла планируется показать 9 мая этого года, завершающий — через год, 9 мая 2025 года.