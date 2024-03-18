В Кузбассе наказали мужчину, который на глазах ребёнка повесил собаку

По данным прокуратуры Кузбасса, в Крапивинском районе вынесли обвинительный приговор местному жителю за убийство собаки. Он признан виновным в жестоком обращении с животными.
В ноябре 2023 года мужчина увидел, что его собака загрызла уток из его подсобного хозяйства, и решил её убить. Накинув на шею животного петлю, он подвесил собаку и держал, пока она не умерла. Всё происходило на глазах у малолетнего ребёнка.
Осуждённый вину признал полностью и раскаялся. Ему назначили один год исправительных работ условно.
Мы писали, что в начале года Киселёвский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю за то, что тот выбросил беременную собаку с 9 этажа. А позже полиция организовала проверку из-за двух найденных изуродованных хаски.