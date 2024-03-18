Хабаровчанам предлагают поймать в объектив Меркурий

Ближайшая к Солнцу планета — Меркурий — в марте стала доступна для наблюдений невооруженным глазом. Особенно хорошо «неуловимую» планету можно будет разглядеть вечером 23 и 24 марта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В эти даты Меркурий окажется от Солнца максимально далеко. Кстати, такие точки максимального удаления от Солнца называются элонгациями. Элонгации бывают, очевидно, вечерними, как сейчас, и утренними. Лучше, конечно, наблюдать вечером, около 20:00 часов, — рассказал хабаровский астроном любитель Владимир Наумов.
В течение года условия наблюдения Меркурия неблагоприятны из-за малой удаленности от Солнца. Он обладает маленькими размерами, находится очень низко над горизонтом, и его все время засвечивает солнечный свет. Поэтому в благоприятные, как в марте, условия, его видно на фоне утренней или вечерней зари.
Для наблюдения самой маленькой планеты Солнечной системы нужно выбирать такую местность, чтобы на западе (при вечерней видимости) или на востоке (при утренней видимости) был открытый горизонт. То есть наблюдениям не должны мешать деревья, высокие дома и другие объекты. Например, рассматривать планету хабаровчане могут с хребта Хехцир. Или, например, из села Дружба. Эти точки достаточно удалены от города, однако добраться до них, особенно на личном автомобиле, не составит труда.