Хабаровчанам предлагают поймать в объектив Меркурий

Для наблюдения самой маленькой планеты Солнечной системы нужно выбирать такую местность, чтобы на западе (при вечерней видимости) или на востоке (при утренней видимости) был открытый горизонт. То есть наблюдениям не должны мешать деревья, высокие дома и другие объекты. Например, рассматривать планету хабаровчане могут с хребта Хехцир. Или, например, из села Дружба. Эти точки достаточно удалены от города, однако добраться до них, особенно на личном автомобиле, не составит труда.