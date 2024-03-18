В конце марта во Владивостоке зальют первый лед в новом керлинг-центре

По планам, первые тестовые старты — первенство Дальнего Востока среди смешанных команд до 19 лет— на новом ледовом поле запланированы на май текущего года. Кроме того, в керлинг-центре будут возможны тренировки по фигурному катанию на коньках. Возможности объекта не ограничиваются только спортивной сферой: он также будет использоваться в качестве концертно-выставочной площадки для проведения массовых мероприятий, концертов или шоу.