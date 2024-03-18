В конце марта во Владивостоке зальют первый лед в новом керлинг-центре

Во Владивостоке завершается строительство керлинг-центра. Сейчас объект проходит финальные этапы подготовки к открытию, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
По информации регионального министерства физической культуры и спорта, в конце марта планируется залить первый лед. Керлинг-центр станет одним из самых современных спортивных сооружений на территории Приморского края.
Работы по строительству ведутся в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации», по поручению президента России Владимира Путина о создании керлинг-центров в Москве и Владивостоке.
Министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов рассказал, что комплекс углублен в землю, чтобы вписаться в общую концепцию Нагорного парка.
«Для этого строители вывезли более 50 тысяч кубических метров скального грунта, поэтому в трехэтажное здание можно попасть сразу с трех уровней», — заявил Кузнецов.
На объекте проложенны инженерные сети, электричество, водоснабжение и водоотведение. Сейчас специалисты занимаются пусконаладочными работами ледовых установок, а также ведут чистовую отделку помещений и благоустройство территории вокруг сооружения. Одновременно с этим происходит завершение монтажа фасада, выполненного в оригинальном архитектурном стилек. Внутренние стены комплекса были украшены работами дальневосточной художницы Саши Эпштейн.
Президент краевой федерации керлинга Марина Михайлова отметила, что размеры ледового поля составят 46×32 метра, общая площадь — около 1,5 тысячи квадратных метров. Керлинг-центр оборудован всем необходимым для проведения международных соревнований. Внутри здания разместились пять игровых дорожек, два тренажерных зала, медкабинет, четыре раздевалки, тренерские и судейские помещения, а также зона общественного питания. Объект адаптирован для маломобильных граждан. Основная трибуна рассчитана на 100 зрительских мест, а кроме нее будет еще одна, раздвижная.
По планам, первые тестовые старты — первенство Дальнего Востока среди смешанных команд до 19 лет— на новом ледовом поле запланированы на май текущего года. Кроме того, в керлинг-центре будут возможны тренировки по фигурному катанию на коньках. Возможности объекта не ограничиваются только спортивной сферой: он также будет использоваться в качестве концертно-выставочной площадки для проведения массовых мероприятий, концертов или шоу.
Напомним, первые Международные игры «Дети Приморья» проходили с 18 по 23 февраля в Уссурийске, Артеме, Владивостоке и Арсеньеве. Масштабное мероприятие объединило более 1,5 тысяч участников из 12 регионов России, а также иностранные делегации из КНДР, Белоруссии, Китая и Узбекистана.