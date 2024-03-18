Названа цена самой дорогой в России квартиры

За 2 миллиарда рублей в столице можно приобрести 7-комнатную квартиру площадью 470 квадратов. Недвижимость располагается в ЖК «Пречистенка 13» на одноименной улице. Известно, что в 2012 году здание дореволюционной постройки было полностью реконструировано. В доме оборудован двухуровневый подземный отапливаемый паркинг, а его жители могут воспользоваться библиотекой, каминной или сигарной комнатой. В самой квартире выполнена дорогая дизайнерская отделка, из нее открывается вид на Храм Христа Спасителя и здание МИД.