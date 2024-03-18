Яркие моменты драматического матча хабаровских «Амурских тигриц» против иркутской команды

Девушки из Иркутска, даром что хозяйки турнира, вышли на паркет заряженные на бескомпромиссную борьбу и смогли дать бой безусловным лидерам «регулярки». Первая партия осталась за «Локомотивом-Ангарой», вторую взяли хабаровские спортсменки, третья вышла очень упорной, но выигрыш в ней снова уходит Иркутску. В четвертой хабаровчанки берут верх, ну, а на тай-брейк моральных сил у «тигриц» уже не хватило. Иркутск отпраздновал заслуженную победу 2:3 (22:25, 25:22, 24:26, 25:14, 7:15).