Яркие моменты драматического матча хабаровских «Амурских тигриц» против иркутской команды

В двух предыдущих играх с «Олимпом» и «Динамо-Владивосток», особенно в последнем, было сожжено очень много нервов. Вот как раз эмоций и не хватило хабаровчанкам чтобы переиграть «Локомотив-Ангару».
Девушки из Иркутска, даром что хозяйки турнира, вышли на паркет заряженные на бескомпромиссную борьбу и смогли дать бой безусловным лидерам «регулярки». Первая партия осталась за «Локомотивом-Ангарой», вторую взяли хабаровские спортсменки, третья вышла очень упорной, но выигрыш в ней снова уходит Иркутску. В четвертой хабаровчанки берут верх, ну, а на тай-брейк моральных сил у «тигриц» уже не хватило. Иркутск отпраздновал заслуженную победу 2:3 (22:25, 25:22, 24:26, 25:14, 7:15).
Это всего лишь второе поражение хабаровской команды в регулярке и без них, к сожалению, в состязаниях не обойтись. Смотрим яркие, эмоциональные фотографии непростого матча. Говорим спасибо замечательным фотографам из Барнаула и ждем, когда большой волейбол снова вернется в Хабаровск. Случится это уже в конце апреля.