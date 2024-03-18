Во Владивостоке официально зарегистрировали названия пяти бухт и одного острова

Существующие наименования таких географических объектов как бухты Тихая, Соболь, Та-Чингоуза, Тростниковая, Отдыха и остров Папенберга отсутствовали в государственном каталоге, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Росреестра по Приморскому краю.
Сотрудники Приморского Росреестра провели большую работу, и теперь имеются все юридические основания для размещения наименований этих географических объектов на топографических материалах, а также на онлайн-платформах Яндекс-карты и 2GIS.
Работа по выявлению географических объектов, наименования которых отсутствуют в государственном каталоге географических наименований (ГКГН) Управлением ведется постоянно. Благодаря этому Государственный каталог пополняется ставшими уже привычными наименованиями приморских высот, бухт, островов.
На сегодняшний момент наименования 13 580 географических объектов Приморского края внесены в ГКГН.
«Регистрация наименований географических объектов в государственный каталог — одна из приоритетных задач нашего Управления. При создании картографических материалов важно правильно употреблять географические наименования. Название каждого из них связано с историей и придает ему уникальность» — отмечает и.о. заместителя руководителя Управления Максим Полев.
Напомним, что обновленный Реестр наименований географических объектов на территории Приморского края размещен на сайте ППК «Роскадастр».