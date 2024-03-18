Кадры ужасают: стадо оленей в Приморье спасается из горящего леса в заповедниках

В Хасанском округе массово горят леса, сообщает ИА PrimaMedia. Из-за палов сухой травы и поджогов стадо оленей лишилось своего дома. Кадры, снятые очевидцами, появились в соцсетях. Ситуация прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.
Душещипательное видео снято на территории частного хозяйства, которое находится рядом с нацпарком «Земля леопарда». Судя по всему, теперь животные нескоро смогут вернуться в родные края.
«Территория самого ООПТ пожаром затронута не была. В настоящее время распространение огня локализовано, ведется прекращение открытого горения. В тушении задействованы 150 специалистов и 24 единицы техники. Пожар не угрожает ни территории нацпарка, ни населенным пунктам», — уточнили в правительстве.
Напомним, в 22 муниципалитетах Приморья введен особый противопожарный режим.