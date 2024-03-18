Кадры ужасают: стадо оленей в Приморье спасается из горящего леса в заповедниках

«Территория самого ООПТ пожаром затронута не была. В настоящее время распространение огня локализовано, ведется прекращение открытого горения. В тушении задействованы 150 специалистов и 24 единицы техники. Пожар не угрожает ни территории нацпарка, ни населенным пунктам», — уточнили в правительстве.