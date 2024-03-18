Дожди и до +9°C прогнозируют сегодня в Беларуси

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до плюс 9 градусов ожидается сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.