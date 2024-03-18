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Дожди и до +9°C прогнозируют сегодня в Беларуси

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до плюс 9 градусов ожидается сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 34% 749 мм рт. ст. +11°
Источник: Reuters

В стране прогнозируется преобладание облачной погоды. На большей части территории ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ветер будет западный, с переходом на северный слабый до умеренного.

Температура воздуха составит 3−9 градусов выше нуля.