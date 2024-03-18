Дожди и до +9°C прогнозируют сегодня в Беларуси

В стране прогнозируется преобладание облачной погоды. На большей части территории ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ветер будет западный, с переходом на северный слабый до умеренного.
Температура воздуха составит 3−9 градусов выше нуля.
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В стране прогнозируется преобладание облачной погоды. На большей части территории ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ветер будет западный, с переходом на северный слабый до умеренного.
Температура воздуха составит 3−9 градусов выше нуля.