Санаторий «Уссури» в Хабаровске планируют открыть в 2028 году

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на сегодняшний день завершается подготовка концессионного соглашения по строительству и эксплуатации многофункционального лечебно-реабилитационного центра, где будет организовано санаторно-курортное лечение.
Работы по обновлению санатория проведут в рамках долгосрочного плана развития Хабаровской агломерации, реализуемого при поддержке правительства края, минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Ожидается, что двери учреждения откроются в 2028 году. Оно будет принимать не только жители Хабаровского края, но и других районов Дальнего Востока. За год здесь будут обслуживать от 13 до 15 тысяч человек.
Санаторий будет представлять собой два санаторных корпуса, лечебно-диагностические отделения, реабилитационный корпус на 180 мест, водно-оздоровительный комплекс с бассейном. На реновацию учреждения планируют направить около 9,5 миллиарда рублей.