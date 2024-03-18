Санаторий «Уссури» в Хабаровске планируют открыть в 2028 году

Работы по обновлению санатория проведут в рамках долгосрочного плана развития Хабаровской агломерации, реализуемого при поддержке правительства края, минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Ожидается, что двери учреждения откроются в 2028 году. Оно будет принимать не только жители Хабаровского края, но и других районов Дальнего Востока. За год здесь будут обслуживать от 13 до 15 тысяч человек.