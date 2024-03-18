Жар и крепость любви: пара сыграла свадьбу во Владивостоке по древнерусскому обычаю

Влюбленные из Владивостока Степан и Виктория в праздничные выходные скрепили семейный союз, пройдя особый древнерусский обряд. Пара подтвердила тепло и твердость своих намерений через кузнечное дело, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Пара познакомилась шесть лет назад. Свои отношения они узаконили в официальный, по указу Владимира Путина, Год семьи. Регистрация нового брака прошла в отделе ЗАГС № 3.
Дата проведения обряда совпала с последним днем Масленицы. На центральной площади перед Степаном и Викторией встала задача, буквально, «выковать» сердца по старой древнерусской традиции. Отметим, что это метафорично придает союзу жара пламени и твердости сплавов.
Глава Владивостока Константин Шестаков участвовал в обряде, став ассистентом кузнеца. Он пожелал молодоженам большой и надежной влюбленности, согласия и счастья — и вручил подарки от властей Молодежной столицы.
Напомним, что 2024 год планируется провести под знаком «Года семьи», чтобы привлечь внимание к политике сохранения института семьи и традиционных семейных ценностей.