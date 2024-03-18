Администрация Перми объяснила причину появления дирижабля над городом

17 марта в социальных сетях были опубликованы видео с белым дирижаблем, который подняли над Пермью. Как сообщает издание, в двухтысячных годах летательный аппарат часто можно было заметить во время массовых мерроприятий. Камера, которая вращается на 360 градусов позволяла также патрулировать аварийные участки дорог.