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Администрация Перми объяснила причину появления дирижабля над городом

Белый дирижабль подняли над столицей края 17 марта.

Администрация Перми назвала причину появления белого дириэабля над городом, сообщает 59.RU.

17 марта в социальных сетях были опубликованы видео с белым дирижаблем, который подняли над Пермью. Как сообщает издание, в двухтысячных годах летательный аппарат часто можно было заметить во время массовых мерроприятий. Камера, которая вращается на 360 градусов позволяла также патрулировать аварийные участки дорог.

«Стала поступать информация от горожан о том, что в небе над Пермью замечен дирижабль. Спешим успокоить пермяков. Данное воздушное судно подняли правоохранительные органы для обеспечения безопасности и правопорядка», — цитирует издание администрацию Перми.

Напомним, 17 марта в Перми состоялись выборы президента РФ. В 2024 году жители Прикамья показали рекордную для региона явку.