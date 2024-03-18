Хабаровчанин представит ДФО на всероссийском чемпионате по латте-арту

Житель Хабаровского края представит Дальний Восток на всероссийском чемпионате по латте-арту. Об этом сообщила пресс-служба краевого министерства промышленности и торговли.
Дальневосточный этап чемпионата по латте-арту прошёл в Хабаровске. Лучшие баристы собрались в одном из городских ТЦ, чтобы определить лучшего в создании узоров из молочной пенки на кофе. Победу одержал индивидуальный бариста Никита Заблоцкий, проживающий в краевой столице.
«Именно он будет представлять Дальний Восток в финальном этапе чемпионата в Москве в рамках международной выставки», — рассказали в минпромторге.
Поездку оплатят организаторы отборочного этапа — Ассоциация рестораторов Хабаровского края и местный производитель кофе.