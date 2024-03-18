Хабаровчанин представит ДФО на всероссийском чемпионате по латте-арту

Дальневосточный этап чемпионата по латте-арту прошёл в Хабаровске. Лучшие баристы собрались в одном из городских ТЦ, чтобы определить лучшего в создании узоров из молочной пенки на кофе. Победу одержал индивидуальный бариста Никита Заблоцкий, проживающий в краевой столице.