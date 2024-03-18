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Хабаровчанин представит ДФО на всероссийском чемпионате по латте-арту

Победу в отборочном этапе одержал независимый бариста из краевого центра.

Житель Хабаровского края представит Дальний Восток на всероссийском чемпионате по латте-арту. Об этом сообщила пресс-служба краевого министерства промышленности и торговли.

Дальневосточный этап чемпионата по латте-арту прошёл в Хабаровске. Лучшие баристы собрались в одном из городских ТЦ, чтобы определить лучшего в создании узоров из молочной пенки на кофе. Победу одержал индивидуальный бариста Никита Заблоцкий, проживающий в краевой столице.

«Именно он будет представлять Дальний Восток в финальном этапе чемпионата в Москве в рамках международной выставки», — рассказали в минпромторге.

Поездку оплатят организаторы отборочного этапа — Ассоциация рестораторов Хабаровского края и местный производитель кофе.

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