Рабочая неделя в Омской области начнется с потепления до +4 градусов

В Омской области с началом новой рабочей недели установится весенняя погода. О том, какая будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Сегодня, 18 марта, воздух на территории Омской области прогреется до −1…+4 градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный со скоростью 6−11 м/с. Местами на дорогах возможна гололедица.
Во вторник и в среду, 19 и 20 марта, в ночные часы ожидается от −4 до −15, а днем — от −4 до +2 градусов. Местами возможны небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега.