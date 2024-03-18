На этой неделе омичи из трёх округов останутся без холодной воды

Омский водоканал сообщил о плановых отключениях холодного водоснабжения. В четверг, 21 марта, с 10:00 до 19:00 воды не будет в Октябрьском округе на адресах:
- ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, 3, 4, 5, 5 В, 7А/1, 7Б, 9, 8;
- ул. Ермолаева, 5А, 9, 10, 11;
- ул. Юбилейная, 7, 6, 5, 4, 5А.
Возле дома на 50 лет ВЛКСМ, 9 с 10:00 и до окончания работ будет установлена машина с питьевой водой.
С 11:00 до 20:00 воду отключат в Центральном округе на адресах:
- ул. Багратиона, 23/1, 25а, 25б, 27 В, 27б, 29б.
Еще одно отключение запланировано на следующий вторник, 26 марта.
С 10:00 до 20:00 21 марта водоснабжения не будет в Советском округе на адресах:
- ул. Лаптева, 3, 3а, 5;
- ул. Белозерова, 1, 3, 5.