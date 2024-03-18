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На этой неделе омичи из трёх округов останутся без холодной воды

Под отключение попадают Октябрьский, Центральный и Советский округа.
Источник: Om1.ru

Омский водоканал сообщил о плановых отключениях холодного водоснабжения. В четверг, 21 марта, с 10:00 до 19:00 воды не будет в Октябрьском округе на адресах:

  • ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, 3, 4, 5, 5 В, 7А/1, 7Б, 9, 8;
  • ул. Ермолаева, 5А, 9, 10, 11;
  • ул. Юбилейная, 7, 6, 5, 4, 5А.

Возле дома на 50 лет ВЛКСМ, 9 с 10:00 и до окончания работ будет установлена машина с питьевой водой.

С 11:00 до 20:00 воду отключат в Центральном округе на адресах:

  • ул. Багратиона, 23/1, 25а, 25б, 27 В, 27б, 29б.

Еще одно отключение запланировано на следующий вторник, 26 марта.

С 10:00 до 20:00 21 марта водоснабжения не будет в Советском округе на адресах:

  • ул. Лаптева, 3, 3а, 5;
  • ул. Белозерова, 1, 3, 5.

ЖКХ