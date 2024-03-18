«Дед выиграл миллион»: омич рассказал, на что потратит крупную сумму

«Я перед сменой отдыхал дома. Позвонил сын. Сказал жене: “По-моему, дед выиграл миллион”. Она не поверила. Потом еще раз пересмотрели. Снова позвонил сын и сказал: “Дед выиграл миллион, мама”, — рассказал омич.