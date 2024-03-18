«Дед выиграл миллион»: омич рассказал, на что потратит крупную сумму

Одним из победителей социальной акции «Выбирай Россию» стал житель Русско-Полянского района Владимир Гамазов. Он выиграл миллион рублей. В эфире 12 канала он рассказал, как узнал о выигрыше.
«Я перед сменой отдыхал дома. Позвонил сын. Сказал жене: “По-моему, дед выиграл миллион”. Она не поверила. Потом еще раз пересмотрели. Снова позвонил сын и сказал: “Дед выиграл миллион, мама”, — рассказал омич.
После этого мужчине позвонили организаторы акции и подтвердили информацию о его выигрыше. Омич собирается потратить миллион на лечение супруги. Остальное всё пойдёт на ремонт, сказал Владимир Гамазов.