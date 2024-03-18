В Красноярске на рабочей неделе потеплеет до 8 градусов, но не спешите радоваться. К пятнице в городе похолодает до −9. Такие данные приводят синоптики краевого Гидрометцентра. Публикуем прогноз погоды в Красноярске на рабочую неделю
Погода в Красноярске 18 марта 2024
Хоть по градусам синоптики и обещают +4, но по факту, тепла никакого не будет. На улице снег и ветер до шести метров в секунду.
Погода в Красноярске 19 марта 2024
А вот вторник обещает стать самым теплым днем на рабочей неделе. По данным краевого Гидрометцентра, за окном ожидается восемь градусов выше нуля. Выглянет солнце, а осадков не будет.
Погода в Красноярске 20 марта 2024
Ночью в среду будет ноль градусов, а днем потеплеет до +4. Сильного ветра синоптики не ожидают, но возможен дождь. Будет облачно с прояснениями. Казалось бы, вот она весна, но нет.
Погода в Красноярске 21 марта 2024
В четверг ночью похолодает до −8 градусов, а днем ожидается −5. Согласно прогнозу Гидрометцентра, все это время в городе будет идти снег. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.
Погода в Красноярске 22 марта 2024
Пятница станет напоминанием того, что зима в Сибири длится полгода. Ночью столбик термометра опустится до −17 градусов. Снова ожидается снег.
Днем будет 9 градусов ниже нуля. Облачно с прояснениями. Ветер с порывами до пяти метров в секунду. Вот такое окончание рабочей недели, совсем не весеннее. Запасаемся терпением и дальше ждем тепла.