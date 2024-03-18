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В Красноярске на рабочей неделе потеплеет до +8 градусов

Публикуем прогноз погоды в Красноярске на рабочую неделю 18—22 марта 2024.
Сейчас в Ричмонде: +16° 5 м/с 25% 750 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на рабочей неделе потеплеет до 8 градусов, но не спешите радоваться. К пятнице в городе похолодает до −9. Такие данные приводят синоптики краевого Гидрометцентра. Публикуем прогноз погоды в Красноярске на рабочую неделю 18—22 марта 2024.

Погода в Красноярске 18 марта 2024

Хоть по градусам синоптики и обещают +4, но по факту, тепла никакого не будет. На улице снег и ветер до шести метров в секунду.

Погода в Красноярске 19 марта 2024

А вот вторник обещает стать самым теплым днем на рабочей неделе. По данным краевого Гидрометцентра, за окном ожидается восемь градусов выше нуля. Выглянет солнце, а осадков не будет.

Погода в Красноярске 20 марта 2024

Ночью в среду будет ноль градусов, а днем потеплеет до +4. Сильного ветра синоптики не ожидают, но возможен дождь. Будет облачно с прояснениями. Казалось бы, вот она весна, но нет.

Погода в Красноярске 21 марта 2024

В четверг ночью похолодает до −8 градусов, а днем ожидается −5. Согласно прогнозу Гидрометцентра, все это время в городе будет идти снег. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.

Погода в Красноярске 22 марта 2024

Пятница станет напоминанием того, что зима в Сибири длится полгода. Ночью столбик термометра опустится до −17 градусов. Снова ожидается снег.

Днем будет 9 градусов ниже нуля. Облачно с прояснениями. Ветер с порывами до пяти метров в секунду. Вот такое окончание рабочей недели, совсем не весеннее. Запасаемся терпением и дальше ждем тепла.