Сексолог оценила пользу мастурбации для здоровья

Главная проблема заключается в том, что не знающий свое тело и желания человек может столкнуться с трудностями при получении удовольствия от интимной близости с партнером. Происходит это из-за неспособности рассказать о своих потребностях, сказала Веткина. «Благодаря изучению себя и своих уникальных особенностей формируется дальнейшее благополучие в сексуальной жизни. Если у вас временно отсутствует возможность близости с партнером, мастурбация станет прекрасной альтернативой для удовольствия и расслабления», — подытожила собеседница «Ленты.ру».