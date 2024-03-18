В этом году фермерам выделят на 12 млн рублей больше, чем в прошлом

По данным правительства Кузбасса, в этом году по нацпроекту на помощь фермерам и сельхозкооперативам выделено 55 млн рублей, что на 12,2 млн рублей больше уровня прошлого года. В регионе зарегистрировано около тысячи фермерских хозяйств.
«Кузбасские фермеры производят пятую часть всей сельскохозяйственной продукции региона. Чтобы селяне могли развивать свои производства, ориентироваться в юридических вопросах, бухгалтерском учёте, политике сбыта и подготовке документов для получения господдержки, мы открыли Центр компетенций», — сказал Сергей Цивилев.
В рамках нацпроекта предусмотрены субсидии на возмещение части затрат с/х потребительским кооперативам. Также одна из мер поддержки — грант «Агростартап» для тех, кто только начинает или планирует начать бизнес в сельском хозяйстве. За последние пять лет грант получили 30 фермеров на сумму 89,3 млн рублей. Одна из получателей, Инга Фролова из Кемеровского округа, рассказывает, что они с мужем переехали за город, купили корову, затем ещё одну и овечек.
«Стадо увеличивалось. В 2022 году подготовили пакет документов и подали заявку на участие в конкурсе на предоставление грантов, получили 3 млн рублей. На эти средства приобрели трактор с погрузчиком, ковш, косилку, нетелей от высокоудойных коров, взяли на работу жителей деревни. Будем и дальше развивать своё хозяйство», — говорит Инга.