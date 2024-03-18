В этом году фермерам выделят на 12 млн рублей больше, чем в прошлом

В рамках нацпроекта предусмотрены субсидии на возмещение части затрат с/х потребительским кооперативам. Также одна из мер поддержки — грант «Агростартап» для тех, кто только начинает или планирует начать бизнес в сельском хозяйстве. За последние пять лет грант получили 30 фермеров на сумму 89,3 млн рублей. Одна из получателей, Инга Фролова из Кемеровского округа, рассказывает, что они с мужем переехали за город, купили корову, затем ещё одну и овечек.