10 лет Крымской весне: как это было

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости Крым. 18 марта исполняется 10 лет с момента возвращения Крыма и Севастополя в состав России — события, имеющего колоссальное значение не только для нашей страны, но и всего мира. В этот день в 2014 году в Кремле президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Основой для принятия этого решения стал всеобщий референдум, на котором подавляющее большинство крымчан и севастопольцев проголосовали за то, чтобы полуостров стал частью России. Воссоединение полуострова с большой Родиной стало символом восстановления исторической справедливости и мощнейшей консолидации всего российского народа.