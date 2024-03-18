Нищий, Пес и Три старухи: зачем казахстанцам дают неблагозвучные имена

«Имена носили общий характер с теми событиями, с которыми они были связаны при рождении. Имена были оберегами. Например, если в семье долгое время умирали дети, то новорожденному старались давать причудливое и насмешливое имя. Чтобы ребенок не привлекал к себе внимание высших сил. Именно по этой причине у казахов не принято называть новорожденных именами великих людей».