Нищий, Пес и Три старухи: зачем казахстанцам дают неблагозвучные имена

Издревле казахи относились к выбору имени по-особому, следуя многовековым традициям. Мотивом для имени могли стать суеверия, политическая обстановка, особенности внешности ребенка и многое другое. И нередко детям в степи давали странные и неблагозвучные имена. Tengri Life обратилась к историку Салтанат Асановой с вопросом, почему дети носили такие имена.
Как известно, в прошлые века детская смертность была очень высокой, что породило массу специфичных имен. В семьях, где младенцы умирали часто, новорожденных называли неказистыми именами, полагая, что злые духи не позарятся на ребенка с таким именем и не заберут его.
Мы обратились к базе данных Бюро национальной статистики и выяснили, что в Казахстане проживают:
- Күшік (щенок) — 1 человек;
- Қойбағар (пастух) — 10 человек, или Койбагар — 70 человек;
- Балта (топор) — 109 человек;
- Түлкібай (хитрый, как лица) — 11 человек, или Тулкибай — 76 человек;
- Малбағар (пастух) — 1 человек, или Малгабар — 4 человека;
- Тезек (кизяк) — 3 человека;
- Каракул (черный раб) — 25 человек;
- Сатылган (проданный) — 40 человек;
- Тезекбай (богатый на кизяк) — 30 человек;
- Ушкемпир (три старухи) — 43 человека;
- Бескемпир (пять старух) — 24 человека;
- Өлмес (бессмертный) — 32 человека;
- Сабалак (лохматый пес) — 1 человек;
- Кедей (нищий) — 1 человек;
- Сасықбай (вонючка) — 1 человек.
По словам историка, изначально у казахов было не принято делиться именем, которым планировалось назвать будущего ребенка. Во избежание лишнего внимания и сглаза только самые близкие могли знать настоящее имя малыша.
«В традиционной культуре мир воспринимался враждебным и опасным, поэтому по жизни желательно было пройти “незамеченным”. Было важно не тревожить высшие силы своим образом и именем. В традиционных культурах предпочиталось не говорить об именах, особенно вне своей общины. Так как имя имело сакральное значение».
Большинство традиционных казахских имен связано с предметами быта, природными явлениями, внешними признаками.
«Назвать ребенка было правом родителей, но имело некий бытовой, прикладной характер. Допустим, если не было мальчиков, то девочек называли обязательно Улболсын, Улжан, Ултуган. В целом имя считалось некой связью с высшими силами, поэтому, чтобы задобрить духов, выбирались подобные имена», — делится Салтанат Асанова.
Неблагозвучные имена служили защитой от сглаза и порчи. К примеру, имя Каракул носит значение «черный раб», значит, ребенок будет неприметным для духов. Бывали и случаи, когда новорожденные умирали один за другим, поэтому ставили на такие имена, как Бескемпир или Ушкемпир, чтобы аруахи даровали ребенку жизнь трех или пяти старух. Называли детей и именем Өлмес, что означает «бессмертный».
«Имена носили общий характер с теми событиями, с которыми они были связаны при рождении. Имена были оберегами. Например, если в семье долгое время умирали дети, то новорожденному старались давать причудливое и насмешливое имя. Чтобы ребенок не привлекал к себе внимание высших сил. Именно по этой причине у казахов не принято называть новорожденных именами великих людей».
Отметим, что казахи старались не называть своих детей именами великих ханов, полководцев или батыров. Считалось, что не каждый ребенок может справиться со вложенной в имя энергетикой. К примеру, чтобы отсечь неудачи, ребенка назвали Балта (топор), а чтобы он смог обхитрить смерть или злую участь — Түлкібай, метафорически имя носит значение «богатый на хитрости и уловки».
Интересен и тот факт, что в Казахстане зарегистрировано имя Сабалак, в переводе оно означает «лохматый пес». Это прозвище при жизни получил Абылай хан, который вынужден был скрываться под такой презрительной кличкой.
По словам историка, стремление к оригинальности в выборе имен для детей — национальная черта казахов, которая идет из глубокой древности. Именно поэтому мы все чаще стали слышать в детских садах и на игровых площадках иностранные имена.
«В казахском языке очень много бытовых слов, которые могут послужить именем для человека. Женские имена производны от слов “ай” или “гүл”. И современные имена — это тоже больше про народное творчество и право родителей», — подытожила она.