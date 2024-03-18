Неэмоциональные фотографии чемпионата ДФО по керлингу в Хабаровске

Керлинг, он как снайпиг, только керлинг. Эмоций у участников — минимум. Как призналась одна из участниц состязаний они только мешают и ярко проявляются только в начале спортивной карьеры. В дальнейшем от них стараются избавиться. Да и то правда, как точно попасть камнем в «дом» если тебя потряхивает от переживаний?
В Хабаровске, впервые в его истории (по крайней мере так утверждают организаторы) состоялся чемпионат Дальневосточного федерального округа по керлингу. За медали сражались и взрослые спортсмены и дети из Приморья и Сахалинской области. Разыгрывались места в дисциплине «дабл микс».
В итоге победу одержали хозяева состязаний. Золото у Полины Кученко и Богдана Пальчикова, серебро у Приморья — Аксинья Авдонькина и Дмитрий Околотович. Бронза снова у хабаровчан — Софья Савенкова и Александр Федоров.
Победители будут отстаивать честь региона уже на всероссийских соревнованиях в Иркутске. Что касается востока России, то в 2024 году пройдет три чемпионата Дальнего Востока по керлингу в трех разных дисциплинах. Следующие два межрегиональных турнира примет Владивосток и Сахалин.
Смотрим яркие, но безэмоциональные фотографии с финала в Хабаровске и проникаемся философией древней и очень медитативной игры.