Неэмоциональные фотографии чемпионата ДФО по керлингу в Хабаровске

Керлинг, он как снайпиг, только керлинг. Эмоций у участников — минимум. Как призналась одна из участниц состязаний они только мешают и ярко проявляются только в начале спортивной карьеры. В дальнейшем от них стараются избавиться. Да и то правда, как точно попасть камнем в «дом» если тебя потряхивает от переживаний?