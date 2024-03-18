В Пермском крае 17 марта стало самым теплым днем с начала года

Теплее всего было на северо-западе и на севере Прикамья. Так, в Гайнах столбики термометров показали +8,3 градуса, в Косе +8 и в Кочево +8,1. В Чердыни установлен новый суточный рекорд тепла для 17 марта. Там воздух прогрелся до +7,8 градусов. Это на 0,4 выше, чем в этот день 2015 года. В Перми максимум составил +6. Это на 3,2 градуса ниже рекорда, установленного в прошлом году.