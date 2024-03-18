Экс-главу посёлка в Красноярском крае будут судить за махинации с землёй

В Шушенском районе Красноярского края будут судить бывшего главу посёлка и его родственника за отчуждение земель. Об этом рассказали в прокуратуре.
Как рассказали в ведомстве, в 2019 году глава Шушенского заключил со своим свекром и невесткой два договора аренды земельных участков площадью более 2 тысяч кв. метров в центре села.
В документации он указал недостоверные данные об объектах недвижимости на участках. Родственники главы посёлка смогли оформить земельные участки в собственность, а спустя год их продали.
В результате махинаций муниципальному бюджету причинён ущерб на 1 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест.
Каждому из подсудимых грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей. Дело о мошенничестве рассмотрит Шушенский районный суд.
Ранее сообщалось о том, что жители Красноярского края отдали мошенникам более полумиллиарда рублей.