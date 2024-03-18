Требуется лодочник? Каким будет паводок в Нижегородской области

По предварительным расчётам, самое большое половодье в регионе ждут в нижнем течении Оки. Вода здесь может подняться в среднем на полтора метра выше нулевой отметки. На полметра выше нулевой отметки, возможно, разольются Керженец и Ветлуга. В 2023 году максимальный уровень воды на Оке и Ветлуге был около нуля и до 0,2−0,5 м ниже нулевой отметки. Росгидромет ждёт, что в I квартале 2024 года приток воды в большинство водохранилищ на Волге и Каме составит 25−31,8 кубических километра при многолетней норме 23,5.