Требуется лодочник? Каким будет паводок в Нижегородской области

Реки вскроются в срок.
По данным Росгидромета на 10 марта, водных объектов, где превышена неблагоприятная отметка уровня воды, в ПФО нет.
На 9 марта лёд ещё стоит на большинстве рек, а также на Горьковском и Чебоксарском водохранилищах, кроме их приплотинной части. Таковы данные «Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Но прошлой осенью почва в бассейне Оки была увлажнена выше многолетних значений — на 125−140% нормы.
Выпавшие снега тоже хранят существенные запасы воды: в бассейнах Ветлуги и Горьковского водохранилища это 120% от нормы, в бассейнах Оки и Чебоксарского водохранилища — 140−160%.
Вскрытие Оки ожидается 30 марта — 8 апреля. Это традиционные многолетние сроки. По предварительному прогнозу, Керженец и Ветлуга вскроются во второй декаде апреля — даже на два-четыре дня позже обычного.
По предварительным расчётам, самое большое половодье в регионе ждут в нижнем течении Оки. Вода здесь может подняться в среднем на полтора метра выше нулевой отметки. На полметра выше нулевой отметки, возможно, разольются Керженец и Ветлуга. В 2023 году максимальный уровень воды на Оке и Ветлуге был около нуля и до 0,2−0,5 м ниже нулевой отметки. Росгидромет ждёт, что в I квартале 2024 года приток воды в большинство водохранилищ на Волге и Каме составит 25−31,8 кубических километра при многолетней норме 23,5.
В верхней части Волги водохранилища будут наполняться интенсивнее других. Их решили заранее подготовить к половодью, сбросив предполагаемые излишки воды вниз по Волге, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов РФ.
Такие пропуски воды действительно могут сгладить часть паводковых пиков, уверен руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. Но речь идёт только о Волге, а водных объектов в Нижегородской области ещё много.
«Жду высокого паводка, — говорит Асхат Каюмов. — Снега зимой было очень много. Не захлебнуться в талых водах поможет погода, если днём будет незначительно теплеть, а по ночам подмораживать. Снег тогда будет сходить медленно».
Уехали от воды подальше.
В Нижегородской области паводок традиционно приходит в Городецкий, Балахнинский и Уренский муниципальные округа. Там много подтапливаемых низин, которые даже в среднее половодье оказываются отрезаны от большой земли.
Например, есть такой посёлок Атазик в 24 км от Уреня. Река Уста уже много лет затапливает участок автодороги, ведущей к Атазику со стороны ближайшего посёлка Арья. До жилых домов вода не доходит, людей из посёлка не эвакуируют, но они оказываются почти на два месяца отрезанными от большой земли.
Правда, Атазик — посёлок угасающий. Ещё несколько лет назад здесь постоянно жили больше 50 человек, были и школьники, которым надо на уроки — половодье, не половодье… В своё время кто-то из них на эти месяцы подтопления даже перебирался к родным на большую землю…
Но грядущее половодье в посёлке встретят всего 15 человек, и детей среди них нет. Остальные получили новые квартиры в Урене из-за аварийности старого жилья.
Как заверили nn.aif.ru в администрации рабочего посёлка Арья, полтора десятка человек в Атазике тоже брошены не будут.
На этот раз ожидается, что Уста вскроется в конце марта. До этого обещают наладить лодочную переправу, пенсии в посёлок будет доставлять аварийно-спасательный отряд Уреня. Кроме того, в Атазик передислоцируют пожарный автомобиль из ближайшей пожарной части — на случай ЧП. В остальных затопленных населённых пунктах региона алгоритм действий властей будет таким же, как в Атазике.