«Куда их дальше?». Многодетный отец поделился опытом воспитания детей с ОВЗ

Андрей Андреев из Новосибирска воспитывает 7 детей, из которых 4 — с задержкой психологического развития. Когда мужчина привел их в специализированный детский сад, то сразу понял, что там нет ничего, что могло бы помочь детям с ОВЗ. В тот момент Андрей решил взять ответственность за их развитие на себя.