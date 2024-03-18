«Куда их дальше?». Многодетный отец поделился опытом воспитания детей с ОВЗ

Воспитывать детей с различными особенностями — невероятно трудно, а еще сложнее понять, что будет делать такой ребенок в будущем, найдет ли он себя, пригодится ли он этому миру. Журналист nsk.aif.ru пообщался многодетным отцом, который придумал способ, как обучить своих детей актуальным профессиям, а также поделился своим опытом воспитания.
«Речь — кошмар, диагнозы поставлены»
Андрей Андреев из Новосибирска воспитывает 7 детей, из которых 4 — с задержкой психологического развития. Когда мужчина привел их в специализированный детский сад, то сразу понял, что там нет ничего, что могло бы помочь детям с ОВЗ. В тот момент Андрей решил взять ответственность за их развитие на себя.
«Все началось, когда мы начали водить детей в детский садик. У них была задержка речевого развития, поэтому пришлось перевести их в специализированный садик в Новосибирске, который не был приспособлен», — поделился Андрей.
В заведении были смешанные группы, а из специалистов — только логопеды и дефектологи. Даже детская площадка для ребят с особенностями находилась через проезжую часть.
Тогда многодетный отец начал задумываться: «Что делать? Куда их дальше? Речь — кошмар, диагнозы поставлены». А когда дети вышли в школу проблема не решилась, а наоборот, усилилась. Мужчина столкнулся с тем, что его детей хотели исключить из школы, пытаясь «перекинуть» их на домашнее обучение.
«Подделывали справки липовые о диагнозе. Пришлось дойти до мэра, только тогда конфликт со школой решился», — отметил он.
По словам Андрея Андреева, педагог не мог справиться с особенными детьми. В результате их перевели в другую школу, где им попался хороший педагог. При этом дети все равно отставали по своей программе.
«Еще когда дети ходили в садик, я заметил, что родители не воспринимают их, стараются как-то отстраниться. Мамы и папы замученные и уставшие. Думали, что детей можно реабилитировать», — объяснил собеседник.
Сибиряк рассказал, что детей с ОВЗ не нужно «переделывать», стараться подстроить под обычных людей, их нужно раскрыть и обучить актуальным профессиям.
«Тут же мы открыли метод “Рука в руке”. Вот я, например, когда учил своих детей писать, сажал каждого на колени, брал за руки и начинал выводить буквы. Водишь-водишь, а потом опускаешь руку и смотришь, что он начинает писать сам», — поделился опытом мужчина.
Так как Андрей имеет большой опыт общения с особенными детьми, он заметил, что они сильно расстраиваются, когда совершают ошибки. Для такого ребенка это будет буквально катастрофа. Поэтому новосибирец стал использовать для своих детей специальные доски, на которых можно писать маркерами, а потом стирать.
«Говоришь ему: “Ты ошибся”. Он спокойно стирает и тут же исправляет. Ребенок начинает понимать, что можно ошибиться без каких-либо последствий», — рассказал журналисту АиФ-Новосибирск Андрей Андреев.
«Когда у ребенка получается, хочется жить»
Так, последние 5 лет мужчина занимается инновационными проектами для детей с ОВЗ. Сам сибиряк в прошлом — парашютист, возможно, поэтому он решил открыть секцию по реабилитации в аэротрубе.
Мужчина отметил, что такое обучение всегда начинается с выхода из зоны комфорта. При этом здесь срабатывает принцип — угроза жизни и здоровью. Внутри трубы детям показывали карточки с задачами и оказывалось, что так они быстрее их считали.
«Стартовать лучше всего с 6 лет, ниже не надо. А идеальный возраст — 8 или 9 лет. Только тогда они начинают осознавать и понимать», — объяснил сибиряк.
Чтобы понимать, насколько это эффективный и действенный способ, одна мама сказала такую фразу: «Когда у ребенка получается, хочется жить». В тот момент Андрей понял, что он все делает правильно, и его проекты действительно помогают многим детям с особенностями.
Особенно хорошо давались занятия в аэротрубе дочери сибиряка Варваре. Затем они решили поехать на чемпионат России и выступили там среди детей с ОВЗ. В результате победителем стала Варвара. После этого у девочки выработалось чувство ответственности — теперь она сама берет с собой брата Бориса и водит его в школу.
Сам Андрей Андреев считает, что небо, когда он парашютистом, выработало в нем такой принцип: «Ты ответственен за тех, кого ты приручил». Теперь мужчина надеется, что его проекты помогут многим особенным детям в будущем устроиться в жизни, ведь родители — не вечные, поэтому самостоятельность в них надо вырабатывать с ранних лет.