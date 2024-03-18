Стало известно, учителей по каким предметам не хватает в Омске

По четырём учебным дисциплинам имеется более 50 вакансий на каждую. Дефицитными профессиями являются: учитель начальных классов (71 вакансия), учитель математики (69), русского языка и литературы (61) и английского языка (56). Отметим, что в феврале этого года заявлялось о нехватке 690 педагогов.