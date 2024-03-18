Стало известно, учителей по каким предметам не хватает в Омске

Муниципальный Департамент образования представил информацию о наличии педагогических вакансий в омских школах и детских садах. В настоящее время не хватает 739 таких кадров.
По четырём учебным дисциплинам имеется более 50 вакансий на каждую. Дефицитными профессиями являются: учитель начальных классов (71 вакансия), учитель математики (69), русского языка и литературы (61) и английского языка (56). Отметим, что в феврале этого года заявлялось о нехватке 690 педагогов.
Что касается детских садов, то сейчас в Омске не хватает 163 воспитателя (месяцем ранее — 164). При этом количество вакансий помощника воспитателя сократилось — с 115 до 84.