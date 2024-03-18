В Челябинскую область пришли температурные качели с разбегом в 30 градусов

Так, в понедельник, 18 марта, после ночных 20-градусных морозов, которые фиксировали в южной части региона, на Южном Урале потеплеет до +4…+9 градусов. И лишь на крайнем юге будет несколько прохладнее — там столбики уличных термометров поднимутся максимум до −1. Весь день будет стоять переменная облачность, преимущественно без осадков, а на дорогах местами по-прежнему будет скользко. Ветер сохранится настолько слабым и неустойчивым, что в регионе минимум до вечера продолжатся неблагоприятные метеоусловия, на фоне которых воздух может неприятно пахнуть.