Житель Новосибирской области погасил долги ради полёта в Африку

— Недавно на прием пришел должник и попросил выдать квитанцию на остаток долга. Мужчина сообщил, что в ближайшее время планирует уехать на заработки в Африку, но у него есть ограничение на выезд за пределы РФ от судебного пристава, — говорится в сообщении пресс-службы УФССП России по Новосибирской области.