Житель Новосибирской области погасил долги ради полёта в Африку

Из сообщения ведомства следует, что 34-летний мужчина периодически вносил платежи, чтобы погасить задолженность в 280 тысяч рублей. Кроме того, с банковских карт новосибирца, по постановлению пристава, списывали незначительные суммы.
— Недавно на прием пришел должник и попросил выдать квитанцию на остаток долга. Мужчина сообщил, что в ближайшее время планирует уехать на заработки в Африку, но у него есть ограничение на выезд за пределы РФ от судебного пристава, — говорится в сообщении пресс-службы УФССП России по Новосибирской области.
Сибиряк погасил остаток долга в полном объеме, а также заплатил 26 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора. Все ограничения с мужчины сняли — он улетел в Африку.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области IT-мошенники похитили 53 миллиона рублей за неделю. Редакция также писала о том, что 6 несанкционированных свалок обнаружили в Новосибирской области. Читайте также: в Госдуме заявили об экстремальном загрязнении Оби.
Егор САФРОНОВ.