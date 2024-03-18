Навруз ожидается дождливым и теплым

20 марта ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью — до +15 градусов. 21 марта — по прогнозам будет дождь, 20−13 градусов тепла, 22 марта также пройдут дожди, 15−11 градусов тепла. 23 марта ожидается переменная облачность, максимальная дневная температура +19 градусов, ночью — до +8 градусов.
20 и 21 марта по прогнозам ожидается усиление ветра до 12−13 м/с.
Сегодня по республике без осадков, лишь по Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям местами возможен дождь. Ветер 7−12 м/с. Температура 15−20 градусов тепла.
В столице без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура 18−20 градусов тепла.
По горным районам местами осадки. Лавиноопасно. Ветер 7−12 м/с. Температура 5−10 градусов тепла.