Навруз ожидается дождливым и теплым

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 20 по 24 марта на праздничные дни Навруза по республике ожидается преимущественно дождливая и облачная погода. Но будет тепло — дневные температуры не опустятся ниже 15 градусов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.