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Навруз ожидается дождливым и теплым

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 20 по 24 марта на праздничные дни Навруза по республике ожидается преимущественно дождливая и облачная погода. Но будет тепло — дневные температуры не опустятся ниже 15 градусов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 34% 749 мм рт. ст. +11°
Источник: Podrobno.uz

20 марта ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью — до +15 градусов. 21 марта — по прогнозам будет дождь, 20−13 градусов тепла, 22 марта также пройдут дожди, 15−11 градусов тепла. 23 марта ожидается переменная облачность, максимальная дневная температура +19 градусов, ночью — до +8 градусов.

20 и 21 марта по прогнозам ожидается усиление ветра до 12−13 м/с.

Сегодня по республике без осадков, лишь по Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям местами возможен дождь. Ветер 7−12 м/с. Температура 15−20 градусов тепла.

В столице без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура 18−20 градусов тепла.

По горным районам местами осадки. Лавиноопасно. Ветер 7−12 м/с. Температура 5−10 градусов тепла.

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