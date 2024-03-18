У православных верующих начинается Великий пост

Во время Великого поста по церковному уставу нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения — мясо, молоко, яйца и рыбу. С понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится какой-либо праздник, необходимо отказываться и от растительного масла. Среда и пятница — дни сухоядения. Вареными можно есть только овощи. По воскресеньям позволено некрепкое вино в небольших количествах. Рыба дозволяется всего лишь дважды — на Благовещение и в Вербное воскресенье.