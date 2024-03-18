В Новосибирск приходит тепло: синоптики озвучили прогноз

В понедельник, 18 марта, в сибирской столице к обеду потеплеет до +3 градусов, а в некоторых районах температура воздуха поднимется до +7. При этом порывы ветра составят 4−9 м/с, но осадков не ожидается.

В ночь на 19 марта в регионе заметно похолодает. В некоторых районах морозы усилятся до −14 градусов, а днем столбики термометра поднимутся до +5 градусов.

К обеду в регионе потеплеет до +3, местами до +7 градусов. На дорогах будет скользко, сильных осадков в дневные часы синоптики не прогнозируют. Местами возможен мокрый снег. Оттепель продержится всего два дня, а потом вновь похолодает до −7 градусов днем и до −17 градусов ночью.