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Каток в Парке Маяковского в Екатеринбурге завершил работу

В ЦПКиО имени Маяковского завершил работу один из крупнейших катков Екатеринбурга «Северное Сияние».
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ЦПКИО ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО

Об этом сообщили в пресс-службе парка.

«Благодаря всем вам это была яркая зима на льду: концерты, выступления фигуристов, мастер-классы по фигурному катанию и очень много классных фото и видео от вас», — поблагодарили в ЦПКиО гостей.

При этом в парке отметили, что все замечания по работе катка будут учтены, а ошибки исправлены.

«МК-Урал» ранее писал, что каток «Северное сияние» начал работать 16 декабря 2023 года.

Он разместился на фан-зоне и занял 11 тысяч квадратных метров. На катке обустроили островки отдыха и установили праздничную подсветку.

На открытии чемпионка мира по синхронному катанию Екатерина Коваль провела мастер-класс.

туризм и отдых