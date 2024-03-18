Каток в Парке Маяковского в Екатеринбурге завершил работу

Об этом сообщили в пресс-службе парка.
«Благодаря всем вам это была яркая зима на льду: концерты, выступления фигуристов, мастер-классы по фигурному катанию и очень много классных фото и видео от вас», — поблагодарили в ЦПКиО гостей.
При этом в парке отметили, что все замечания по работе катка будут учтены, а ошибки исправлены.
«МК-Урал» ранее писал, что каток «Северное сияние» начал работать 16 декабря 2023 года.
Он разместился на фан-зоне и занял 11 тысяч квадратных метров. На катке обустроили островки отдыха и установили праздничную подсветку.
На открытии чемпионка мира по синхронному катанию Екатерина Коваль провела мастер-класс.