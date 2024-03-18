В Волгограде в третий раз отменили концерт певца Xolidayboy

Концерт, запланированный на 17 марта, не состоялся.
17 марта артиста Xolidayboy ждали в одном из концертных залов Волгоградской области. Однако его выступление в воскресенье отменили в последний момент. Представитель площадки подтвердил «Волгоградской правде.ру», что концерт не состоится.
В социальных сетях певца и на отдельной странице концерта никаких заявлений об отмене или переносе мероприятия не публиковалось. Многие поклонники творчества музыканта недовольны, что их своевременно не оповестили.
Напомним, Xolidayboy должен был приехать в Волгоградскую область еще 19 ноября 2023 года. Тогда в Сети появилось видеообращение бойца СВО. Он отметил, что считает неуместными выступления такого артиста сейчас, и призвал отменить концерт. Позицию военнослужащего поддержала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Организаторы перенесли мероприятие «из-за состояния здоровья артиста» на 3 декабря, но и тогда оно не состоялось. 17 марта у певца вновь не получилось спеть в Волгоградской области.