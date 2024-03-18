В Волгограде в третий раз отменили концерт певца Xolidayboy

Напомним, Xolidayboy должен был приехать в Волгоградскую область еще 19 ноября 2023 года. Тогда в Сети появилось видеообращение бойца СВО. Он отметил, что считает неуместными выступления такого артиста сейчас, и призвал отменить концерт. Позицию военнослужащего поддержала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.