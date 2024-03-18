ТВ и радио пропадет местами в Ростовской области

Кратковременные перерывы в трансляции телерадиосигнала будут по графику.
21 марта.
10:00 — 16:00.
Алексеево-Тузловка (Родионово-Несветайский район);
11:00 — 17:00.
Белянский (Константиновский район);
Поповка (Кашарский район).
22 марта.
11:00 — 17:00.
Чирский (Советский район);
Богоявленская (Константиновский район).
В это время на станциях будет вестись профилактика или другие плановые работы, требующие отключения оборудования. РТРС предупреждает, что профилактические работы могут перенести на другое время, это зависит от погоды.
Об этом сообщил ТГ-канал 161.ru.