В Иркутской области утвержден план тушения лесных пожаров на 2024 год

Документ подписал Губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее региональный сводный план был направлен в Рослесхоз, где был согласован 7 марта.
«Сводный план тушения лесных пожаров является одним из главных регламентных документов в системе организации защиты леса от возгораний. Документ позволяет эффективнее координировать задействованные в процессе службы, силы и средства в разгар пожароопасного сезона в регионе», — рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
Как сообщает пресс-служба облправительства, документ содержит данные о количестве людей и техники, имеющихся в распоряжении у каждого лесопожарного формирования. Сюда же включена информация о силах и средствах пожаротушения арендаторов лесных участков. Сводным планом на 2024 год предусмотрено привлечение к тушению лесных пожаров до 5,5 тысячи человек и 2 932 единиц техники.