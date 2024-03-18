Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Иркутской области утвержден план тушения лесных пожаров на 2024 год

Иркутская область, НИА-Байкал — Сводный план тушения лесных пожаров в 2024 году утвержден в Иркутской области.
Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Документ подписал Губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее региональный сводный план был направлен в Рослесхоз, где был согласован 7 марта.

«Сводный план тушения лесных пожаров является одним из главных регламентных документов в системе организации защиты леса от возгораний. Документ позволяет эффективнее координировать задействованные в процессе службы, силы и средства в разгар пожароопасного сезона в регионе», — рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

Как сообщает пресс-служба облправительства, документ содержит данные о количестве людей и техники, имеющихся в распоряжении у каждого лесопожарного формирования. Сюда же включена информация о силах и средствах пожаротушения арендаторов лесных участков. Сводным планом на 2024 год предусмотрено привлечение к тушению лесных пожаров до 5,5 тысячи человек и 2 932 единиц техники.

пожары