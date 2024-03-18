В Иркутской области утвержден план тушения лесных пожаров на 2024 год

Как сообщает пресс-служба облправительства, документ содержит данные о количестве людей и техники, имеющихся в распоряжении у каждого лесопожарного формирования. Сюда же включена информация о силах и средствах пожаротушения арендаторов лесных участков. Сводным планом на 2024 год предусмотрено привлечение к тушению лесных пожаров до 5,5 тысячи человек и 2 932 единиц техники.