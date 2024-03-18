В Челябинске возле парка Гагарина перекрыто движение

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, ограничения коснулись участка на улице Коммуны от Энгельса до Институтского переулка 2-го, а также части улицы Энтузиастов от улицы Коммуны до проспекта Ленина. На время мероприятий будет недоступны парковки у памятника Курчатову и в районе Институтский переулок 2-й.