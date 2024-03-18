В Челябинске возле парка Гагарина перекрыто движение

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, ограничения коснулись участка на улице Коммуны от Энгельса до Институтского переулка 2-го, а также части улицы Энтузиастов от улицы Коммуны до проспекта Ленина. На время мероприятий будет недоступны парковки у памятника Курчатову и в районе Институтский переулок 2-й.
Движение ограничено, начиная с 6:00 утра 18 марта и продлиться до завершения праздника. Напомним, что речь идет о концерте «Крымская весна», который посвящен 10-летию вхождения Крыма и Севастополя в состав России.
Автолюбителей просят учитывать ограничения и планировать заранее свой маршрут.