Семья из Ангарска Указом Президента России награждена Медалью ордена «Родительская слава»

Родион и Оксана Кушнирук шесть воспитывают детей. Младшему три года, старшему скоро исполнится 15, он учится в 9 классе. Глава семьи Родион Кушнирук — инженер по охране труда, несет ответственность за жизнь и здоровье сотен сотрудников. Его супруга Оксана посвящает все свое время детям.
«В Год семьи, объявленный президентом России, такая награда как Медаль ордена “Родительская слава” приобретает особую ценность. В Иркутской области много достойных семей, которые воспитывают настоящих граждан нашей страны, прививают детям любовь к Родине, неравнодушное отношение к людям и всему окружающему. Уверен, что такие семьи еще не раз прославят не только наш регион, но и страну», — подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В Ангарске семья Кушнирук известна как активная, творческая, с крепкими традициями. Две дочери и четыре сына растут в атмосфере любви, взаимопонимания и заботы. Старшие дети за хорошую учебу и активное участие в жизни школы, старание, стремление к знаниям ежегодно получают грамоты, дипломы, благодарности. Сын Владислав играет на ксилофоне, старшая дочь Арина увлекается декоративно-прикладным искусством и архитектурой, осваивает флейту, фортепиано, играет в школьном отряде барабанщиков. Артем увлекается спортом. Освоил шахматы и плавание, а в 2022 году занялся конькобежным спортом. Обучается бисероплетению, играет на гитаре и поет в хоре. Стал победителем во Всероссийском творческом конкурсе «Они сражались за Родину». Младшая дочь Альвина рисует, принимает участие в разных конкурсах. Вениамин интересуется шахматами, радует семью поделками. Младший Даниил растет настоящим помощником, стремится изучать все новое.
Как сообщает пресс-служба Правительства региона, Родиону и Оксане Кушнирук неоднократно объявляли благодарности за достойное воспитание детей, активное участие в жизни классов и школы. Семья активно принимает участие в общественных мероприятиях и благотворительных акциях в Ангарске, делится опытом.