Семья из Ангарска Указом Президента России награждена Медалью ордена «Родительская слава»

В Ангарске семья Кушнирук известна как активная, творческая, с крепкими традициями. Две дочери и четыре сына растут в атмосфере любви, взаимопонимания и заботы. Старшие дети за хорошую учебу и активное участие в жизни школы, старание, стремление к знаниям ежегодно получают грамоты, дипломы, благодарности. Сын Владислав играет на ксилофоне, старшая дочь Арина увлекается декоративно-прикладным искусством и архитектурой, осваивает флейту, фортепиано, играет в школьном отряде барабанщиков. Артем увлекается спортом. Освоил шахматы и плавание, а в 2022 году занялся конькобежным спортом. Обучается бисероплетению, играет на гитаре и поет в хоре. Стал победителем во Всероссийском творческом конкурсе «Они сражались за Родину». Младшая дочь Альвина рисует, принимает участие в разных конкурсах. Вениамин интересуется шахматами, радует семью поделками. Младший Даниил растет настоящим помощником, стремится изучать все новое.