Запуск к МКС с белоруской Василевской покажут в прямом телеэфире 21 марта

Стало известно, что в прямом эфире на телеканале СТВ будет показан запуск космического корабля на МКС с белорусской космонавткой Мариной Василевской. Подробности озвучили в эфире телеканала.
Сообщается, что на Байконуре уже была завершена сборка ракеты с пилотируемым кораблем «Союз МС-25». Именно на указанном корабле представительница Беларуси отравится в космос уже 21 марта 2024 года.
«Впервые в истории суверенного государства наши полетят в космос», — обратили внимание в эфире СТВ.
Также говорится, что съемочная группа телеканала уже находится на Байконуре. В прямом эфире СТВ историческое событие покажут 21 марта в 16.21. Напомним, что в составе экипажа вместе с представительницей Беларуси космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.