Мероприятия в честь 166-летия основания Хабаровска обсудили в мэрии

— Администрация Хабаровска готовится к празднованию Дня города. В рамках праздника планируется организация концертов и развлекательных программ для жителей. Особое внимание уделяется организации мероприятий в разных районах города, чтобы праздничное настроение охватило весь Хабаровск, — сказал мэр города Сергей Кравчук.

Как и в прошлом году, фейерверк в честь Дня города не планируется. И. о. начальника управления культуры администрации города Ирина Жолобова рассказала о планах проведения праздничного концерта 31 мая в 15:00 в Городском дворце культуры. В программу концерта, кроме поздравительной части, добавят номера, посвященные Году семьи в России и Году молодежи в Хабаровском крае.