Мероприятия в честь 166-летия основания Хабаровска обсудили в мэрии

На заседании оргкомитета в мэрии Хабаровска обсудили мероприятия, приуроченные к 166-летию основания города. Сергей Кравчук поручил своим заместителям детально проработать все вопросы, связанные с празднованием.
— Администрация Хабаровска готовится к празднованию Дня города. В рамках праздника планируется организация концертов и развлекательных программ для жителей. Особое внимание уделяется организации мероприятий в разных районах города, чтобы праздничное настроение охватило весь Хабаровск, — сказал мэр города Сергей Кравчук.
1 июня в 14:30 на улице Муравьева-Амурского начнется арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». Участники продемонстрируют уникальность города, его жителей, расскажут о местных особенностях и культуре. После фестиваля на Комсомольской площади состоится концерт, в котором примут участие кавер-группы.
— Планируется организация светового флешмоба. Все участники концерта получат светящиеся сердца, которые засветятся во время исполнения песни о Хабаровске, — рассказала Ирина Жолобова.
С 27 мая по 2 июня пройдет Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Участие примут коллективы из России и зарубежья.