Красноярцы смогут посетить лекции о здоровье

В связи с этим, с 15:00 до 17:30 для всех желающих будут организованы бесплатные лекции, в ходе которых можно получить ответы на интересующие вопросы о здоровье от ведущих специалистов нашего региона, а также мастер-классы.
В 15:00 для детей и их родителей пройдет интерактивный урок на тему «Гигиена полости рта». Врачи Центра общественного здоровья продемонстрируют, как правильно чистить зубы и расскажут о ключевых правилах гигиены полости рта, рассказали организаторы.
В 16:00 врач по медицинской профилактике отдела организации медицинской профилактики Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, к.м.н. Руслан Руф проведет медицинский квест! Кроме того, гостей мероприятия ждет музыкальный сюрприз.
С 16:00 до 17:00 пройдет лекция «Окислительный стресс и старение».
Все желающие приглашаются с 15:00 до 17:30 по адресу: г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 10, 3 этаж (ТЦ Квант).