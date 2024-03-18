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Свердловские пенсионеры стали чаще вступать в брак

В Свердловской области выросло количество пар преклонного возраста, которые заключают брак. Об этом сообщила заместитель начальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова.

«За последний год среди уральцев старшего поколения выросло число новобрачных. Так, в 2022 было зарегистрировано 4 990 браков среди пар старше 50 лет, а в 2023 году появилось 5 137 зрелых семей, среди которых 266 союзов, где оба новоиспеченных супруга старше 70 лет. Для большинства это не первый брак, у многих уже есть дети и внуки, но есть пары, для которых марш Мендельсона звучал впервые», — передает слова Храмовой «Областная газета».

ЕАН сообщал, что в целом в Свердловской области за 2023 год снизились рождаемость с 9,4 до 9,1 на 1 тыс. человек. Естественная убыль составила 17,4 тыс. человек — в 2022 году этот показатель превышал 19,3 тыс. Кроме того, свердловчане стали реже вступать в брак: зарегистрировано менее 30,3 тыс. новых пар, тогда как в 2022 году их было более 34,5 тыс. Число браков на тысячу населения снизилось с 8,1 до 7,2.