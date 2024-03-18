Свердловские пенсионеры стали чаще вступать в брак

ЕАН сообщал, что в целом в Свердловской области за 2023 год снизились рождаемость с 9,4 до 9,1 на 1 тыс. человек. Естественная убыль составила 17,4 тыс. человек — в 2022 году этот показатель превышал 19,3 тыс. Кроме того, свердловчане стали реже вступать в брак: зарегистрировано менее 30,3 тыс. новых пар, тогда как в 2022 году их было более 34,5 тыс. Число браков на тысячу населения снизилось с 8,1 до 7,2.