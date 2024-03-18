В Новосибирске за неделю отключали тепло 15 раз

— На данный момент в Новосибирске действующих отключений от коммунальных ресурсов нет. За неделю имели место аварийные отключения: по СГК — 15, по «Горводоканалу» — 10, по РЭС — 9. Все устранены в нормативные сроки, — пояснил исполняющий обязанности градоначальника.
Он добавил, что с улиц города вывези 80103 кубометра снега. Кроме того, коммунальные службы очистили от снега 99% крыш зданий в городе.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирской области за неделю произошло 56 пожаров. Андрей Травников назвал рекордной явку на выборах в Новосибирской области. Житель Новосибирской области погасил долги ради полёта в Африку.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.