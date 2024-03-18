В Новосибирске за неделю отключали тепло 15 раз

— На данный момент в Новосибирске действующих отключений от коммунальных ресурсов нет. За неделю имели место аварийные отключения: по СГК — 15, по «Горводоканалу» — 10, по РЭС — 9. Все устранены в нормативные сроки, — пояснил исполняющий обязанности градоначальника.