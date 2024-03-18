Родители в Новосибирске выстроились в очередь за штампом о гражданстве детей

Действительно, как говорится на сайте Объясняем.рф, с 1 марта вступает в силу указ президента, по которому дети до 14 лет не могут выезжать без такого штампа в страны, с которыми у России есть соглашение об упрощенном режиме въезда-выезда. Таких государств всего шесть: это Абхазия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия. Таким образом, ажиотаж в паспортных столах некоторых регионов возник на пустом месте. Если вообще не собираетесь туда ехать, то штамп можно совсем не ставить, он не обязателен.