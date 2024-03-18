Родители в Новосибирске выстроились в очередь за штампом о гражданстве детей

В противном случае, как писали в пабликах, могут быть проблемы с устройством ребенка в школу или детский сад, пропиской.
Как следует из информации, распространяемой в интернете, указ президента о необходимости подтверждения гражданства вступил в силу с 1 марта. Собственно, эта дата и вызвала ажиотаж — многие решили, что они уже опоздали. Мамы и папы устремились в отделы по вопросам миграции. Особенно большие очереди, как пишут новосибирцы в пабликах, образовались в отделе по делам миграции Дзержинского района.
Действительно, как говорится на сайте Объясняем.рф, с 1 марта вступает в силу указ президента, по которому дети до 14 лет не могут выезжать без такого штампа в страны, с которыми у России есть соглашение об упрощенном режиме въезда-выезда. Таких государств всего шесть: это Абхазия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия. Таким образом, ажиотаж в паспортных столах некоторых регионов возник на пустом месте. Если вообще не собираетесь туда ехать, то штамп можно совсем не ставить, он не обязателен.
Поставить его можно когда угодно после 1 марта 2024 года, хоть через год.
Ранее «Прецедент» писал: явка на выборы президента в Новосибирской области превысила 60 процентов. Читайте также: названы новые победители викторины «Новосибирская область в истории России». Кроме того, вам может быть интересно: более 200 тысяч новосибирцев проголосовали в электронном формате.
Екатерина СОСНИНА.