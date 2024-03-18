Дилеры сворачивают скидки на китайские авто: что произошло

Это связано с сокращением складских запасов автомобилей китайских производителей — к текущему месяцу их количество снизилось почти до 100 тысяч. Дилеры предупреждают, что это может привести к концу скидок на новые автомобили. Как пишет «Коммерсант», некоторые дилеры уже свернули программы, выгодные для покупателей.