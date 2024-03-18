В Узбекистане снова перенесли перепись населения

Последняя перепись проводилась еще до независимости — в 1989 году, при том, что по нормам ООН перепись населения в каждой стране должна проходить каждые 10 лет. Исходя из этих нормативов, Узбекистан должен был провести следующую перепись в 1999 году, но этого не произошло.