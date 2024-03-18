В Узбекистане снова перенесли перепись населения

В 2017 году проведение переписи населения было запланировано на 2020 год, потом на 2022-й, но помешала пандемия коронавируса, и ее перенесли на 2023 год.
Теперь, согласно постановлению президента от 4 марта 2024 года, сроки вновь перенесены. Перепись запланирована на 2025−2026 годы, а подведение ее итогов — на 2026−2027 годы.
Последняя перепись проводилась еще до независимости — в 1989 году, при том, что по нормам ООН перепись населения в каждой стране должна проходить каждые 10 лет. Исходя из этих нормативов, Узбекистан должен был провести следующую перепись в 1999 году, но этого не произошло.
Перепись необходима для планирования социального и экономического развития с учетом демографических, миграционных и прочих процессов.
Напомним, что в ноябре прошлого года сообщалось о проведении переписи в электронном формате с использованием специальных планшетов. Она должна была состояться с 1 по 25 ноября.