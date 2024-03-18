Заключенный из Иркутской области поучаствовал в реалити-шоу

Героем нового выпуска реалити-шоу «Ждули» (16+) на телеканале «Ю» стал заключенный из города Бодайбо Иркутской области Сергей Скурлатов, который отбывает наказание за убийство в читинской колонии. Проект повествует о любовных взаимоотношениях женщин и осужденных. В серии, которая вышла 12 марта, рассказывается о Светлане Дьяченко, которая решила оставить троих детей ради личной жизни, переехав из Краснодара в Москву, пишет ИА IrkutskMedia.
В столице женщина вышла замуж за мужчину, которого дождалась из мест лишения свободы. Однако он скоропостижно скончался из-за неудачного падения, и вдове пришлось съехать с квартиры, принадлежавшей покойному супругу. Вскоре Светлана в соцсетях познакомилась с Сергеем, у них закрутился роман. Влюбленную женщину не смутило, что ее избранник сидит за убийство — она лишь спросила, кого убил Сергей, и, получив ответ «мужчину», восприняла это спокойно. По словам женщины, она отреагировала бы иначе разве что на убийство ребенка.
Отношения с семьей у Светланы натянутые — ранее она бросила детей и не приезжала к ним 3 года, стремясь устроить личную жизнь. Родные оказались против ее связи с заключенным и не поддержали женщину, однако Светлана купила свадебное платье и на последние деньги решила переехать к любимому в Читу, чтобы выйти за него замуж.