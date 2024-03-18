Заключенный из Иркутской области поучаствовал в реалити-шоу

В столице женщина вышла замуж за мужчину, которого дождалась из мест лишения свободы. Однако он скоропостижно скончался из-за неудачного падения, и вдове пришлось съехать с квартиры, принадлежавшей покойному супругу. Вскоре Светлана в соцсетях познакомилась с Сергеем, у них закрутился роман. Влюбленную женщину не смутило, что ее избранник сидит за убийство — она лишь спросила, кого убил Сергей, и, получив ответ «мужчину», восприняла это спокойно. По словам женщины, она отреагировала бы иначе разве что на убийство ребенка.