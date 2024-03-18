Повар из Самары пришел на кулинарную битву

По информации пресс-службы телеканала, программа пройдет в новом формате. Главные повара страны соберут команды, чтобы найти среди них талантливых шефов. В числе участников кастинга оказался 37-летний самарец. На кастинг он принес суточные щи по старорусскому рецепту. Если повар пройдет кастинг, то он сможет оказаться в команде одного из шефов.