Защита экс-прокурора Новосибирской области Фалилеева обжаловала приговор

В начале года Ленинский районный суд Барнаула признал Фалилеева виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 5,7 млн рублей. По версии СК, бывший прокурор получал взятки от бизнесмена Олега Ярового в обмен на покровительство.