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Защита экс-прокурора Новосибирской области Фалилеева обжаловала приговор

Бывший прокурор не признает свою вину.
Источник: AP 2023

Адвокат бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева обжаловала приговор. Об этом сообщил РБК Новосибирск со ссылкой на его защитницу Антонину Бартеневу.

По её словам, апелляция на приговор направили в Алтайский краевой суд, поскольку экс-прокурор не признает вину.

В начале года Ленинский районный суд Барнаула признал Фалилеева виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 5,7 млн рублей. По версии СК, бывший прокурор получал взятки от бизнесмена Олега Ярового в обмен на покровительство.

Ранее экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца осудили на 2,5 года условно.

Прокуратура