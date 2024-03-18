Защита экс-прокурора Новосибирской области Фалилеева обжаловала приговор

Адвокат бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева обжаловала приговор. Об этом сообщил РБК Новосибирск со ссылкой на его защитницу Антонину Бартеневу.
По её словам, апелляция на приговор направили в Алтайский краевой суд, поскольку экс-прокурор не признает вину.
В начале года Ленинский районный суд Барнаула признал Фалилеева виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 5,7 млн рублей. По версии СК, бывший прокурор получал взятки от бизнесмена Олега Ярового в обмен на покровительство.
Ранее экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца осудили на 2,5 года условно.